Калининград и Владимир планируют связать авиасообщением

«Исходя из опыта эксплуатации похожих региональных аэропортов можно сказать, что наша задача-минимум — это 250 000 пассажиров в год. Но задача-максимум (наверное, на это потребуется несколько лет) — это всё-таки выйти на пассажиропоток около 500 000. Первый этап — это, безусловно, реконструкция ВПП, строительство всей необходимой аэродромной инфраструктуры, которая нужна по современным требованиям безопасности, строительство или реконструкция действующего терминала, который будет способен пропускать от 200 до 400 пассажиров в час», — пояснил Авдеев.