Калининград и Владимир планируют связать авиасообщением. Это станет возможным после реконструкции аэропорта в «большой» России. Об этом, ссылаясь на главу Владимирской области Александра Авдеева, пишут «Ведомости» в четверг, 9 января.
На сегодняшний день воздушная гавань не отвечает необходимым требованиям — взлётная полоса непригодна для эксплуатации гражданских судов, а её длина не позволяет принимать современные самолёты. Разработан предпроект её удлинения до 2 600 метров и смещения от жилой застройки.
«Исходя из опыта эксплуатации похожих региональных аэропортов можно сказать, что наша задача-минимум — это 250 000 пассажиров в год. Но задача-максимум (наверное, на это потребуется несколько лет) — это всё-таки выйти на пассажиропоток около 500 000. Первый этап — это, безусловно, реконструкция ВПП, строительство всей необходимой аэродромной инфраструктуры, которая нужна по современным требованиям безопасности, строительство или реконструкция действующего терминала, который будет способен пропускать от 200 до 400 пассажиров в час», — пояснил Авдеев.
После реконструкции, помимо Калининграда, могут появиться направления на Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Кавминводы, Новосибирск и Екатеринбург. Аэропорт Владимира может также стать международным. В качестве перспективных направлений рассматриваются Минск и страны Ближнего Востока, например Турция.