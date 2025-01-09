Новогодний «автобус желаний» в Сочи перевез 2,5 тысячи пассажиров

Во время новогодних праздников Сочи посетили 496 тысяч туристов, которые заполнили отели и санатории. Большая часть выбирала горный кластер для проведения отдыха, а треть из них добиралась туда на пригородных поездах и автобусах — 75 и 36 тысяч пассажиров соответственно.