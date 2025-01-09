Новогодний «автобус желаний» в Сочи перевез 2,5 тысячи пассажиров

Во время новогодних праздников Сочи посетили 496 тысяч туристов, которые заполнили отели и санатории. Большая часть выбирала горный кластер для проведения отдыха, а треть из них добиралась туда на пригородных поездах и автобусах — 75 и 36 тысяч пассажиров соответственно.
В Красную Поляну на автомобилях въехало и выехало около 374 тысяч транспортных средств. Почти столько же туристов принял и аэропорт Сочи — 325 тысяч пассажиров.
В самом городе-курорте курсировали более 40 автобусов с новогодним оформлением, а специальный «автобус желаний» перевез около 2,5 тысяч человек.
В мэрии города отметили, что средняя загрузка отелей и гостиниц с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно была примерно 76%.
«Каждый третий гость посетил наш горный кластер. Вся команда зимнего оперштаба действовала эффективно и слаженно», — отметил глава Сочи Андрей Прошунин.
Напомним, что в Сочи за время новогодних праздников съели 562 тысячи порций шашлыка, 29 тысяч хачапури, 99,5 тонны мандаринов.