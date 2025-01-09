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В Омске накрыли точку продаж немаркированных табачных изделий

В промышленном помещении Омска арендатор организовал точку продаж и фасовку фальсификата.

Источник: Комсомольская правда

В Омске возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота немаркированных табачных изделий.

Транспортная прокуратура и таможня провели проверку и обнаружили розничную продажу сигарет в промышленном помещении, на которых отсутствовала маркировка и акцизные знаки. Документы на табачные изделия также отсутствовали. Из оборота изъяли более 1,9 тыс. пачек сигарет неподтвержденного качества.

Материалы проверки переданы в следственные органы. Уголовное дело возбуждено по статье сбыт и хранение товаров и продукции без маркировки.

Ход расследования находится под контролем прокуратуры.