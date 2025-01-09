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46% квартир в новостройках Ростовской области остались нераспроданными

Стало известно, сколько жилья в Ростовской области не продали к декабрю 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

К декабрю 2024 года в новостройках Ростовской области было распродано 26% от запланированного объема объема площадей (1 млн кв. метров). Это указано в материалах Единой информационной системы жилищного строительства.

Не смогли продать на отчетный момент 46% площадей или 1,86 млн кв. метров. Кроме того, к указанному периоду еще не были открыты продажи 28% жилья или 1,12 млн кв. метров недвижимости.

Средняя стоимость 1 кв. метра составляла 121,7 тысячи рублей.

Добавим, в 2025 году застройщики намерены сдать 1,11 млн кв. метров жилья или 38% от планового объема.