46% квартир в новостройках Ростовской области остались нераспроданными

К декабрю 2024 года в новостройках Ростовской области было распродано 26% от запланированного объема объема площадей (1 млн кв. метров). Это указано в материалах Единой информационной системы жилищного строительства.
Не смогли продать на отчетный момент 46% площадей или 1,86 млн кв. метров. Кроме того, к указанному периоду еще не были открыты продажи 28% жилья или 1,12 млн кв. метров недвижимости.
Средняя стоимость 1 кв. метра составляла 121,7 тысячи рублей.
Добавим, в 2025 году застройщики намерены сдать 1,11 млн кв. метров жилья или 38% от планового объема.