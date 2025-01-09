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В Омске простились с легендарным директором «Арлекина» Станиславом Дубковым

На прощании присутствовали родные и близкие, коллеги, представители учреждений культуры и власти.

Источник: Комсомольская правда

В Омском государственном театре куклы, актера и маски «Арлекин» прошла церемония прощания со Станиславом Дубковым. Выдающийся деятель культуры, легендарный директор театра скончался 4 января 2025 года в возрасте 72 лет после продолжительной болезни.

На прощании присутствовали родные и близкие, коллеги, представители учреждений культуры и власти, включая министра культуры Омской области Юрия Трофимова и заместителя председателя Законодательного Собрания Омской области Павла Коренного.

Фото: министерство культуры Омской области.

Собравшиеся отметили, что Станислав Маркович сделал очень много для развития культурной составляющей города. Под его руководством Омск стал фактически домом фестиваля «В гостях у Арлекина», который традиционно проходит в Омске.

Редакция «КП Омск» выражает глубокие соболезнования родным и близким Станислава Дубкова.