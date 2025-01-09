Раскрыт механизм благотворного действия пищевых волокон на кишечник

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Молекулярные биологи из США выяснили, что пищевые волокна благотворно воздействуют на здоровье человека по той причине, что содержащиеся в них жирные кислоты проникают в клетки кишечника и подавляют работу большого числа генов, связанных с образованием опухолей. Об этом сообщила пресс-служба медшколы Стэнфордского университета.
«Нам впервые удалось раскрыть прямую связь между поеданием пищи с большой концентрацией волокон и регулированием активности генов, связанных с развитием опухолей. Более того, мы предполагаем, что этот благотворный эффект касается не только кишечника, но и всего тела в целом, так как короткие жирные кислоты, возникающие в результате переваривания волокон, распространяются по всему организму человека», — пояснил профессор Стэнфордского университета Майкл Снайдер, чьи слова приводит пресс-служба медшколы вуза.
Ученые совершили это открытие при изучении того, как различается структура белковой «упаковки» ДНК в здоровых клетках кишечника и в образцах рака прямой и толстой кишки разной степени агрессивности. Устройство этой оболочки напрямую влияет на то, насколько активно клетки считывают те или иные гены, что оказывает сильное влияние на их жизнедеятельность и в некоторых случаях напрямую ведет к развитию рака.
В ходе анализа различий ученые обратили внимание на то, что многие вариации в структуре белковой оболочки ДНК, которые так или иначе влияли на развитие опухолей, были каким-то образом связаны с ферментами H3K18 и H4K12, в работе которых важную роль играют молекулы пропионовой и масляной кислот. Оба этих вещества активно вырабатываются при переваривании пищевых волокон, что натолкнуло ученых на мысль изучить их действие на клетки кишечника.
Последующие наблюдения показали, что добавление этих жирных кислот в культуры здоровых и опухолевых человеческих клеток кишечника повышало активность около 2 тыс. генов, связанных с апоптозом, программой клеточного самоуничтожения, а также подавляли работу нескольких сотен участков ДНК, которые способствуют росту и делению опухолевых клеток. Эти перемены в активности генов сопровождались существенными изменениями в структуре «упаковки» ДНК.
Схожие результаты ученые получили в ходе наблюдений за активностью генов в клетках кишечника лабораторных мышей, которых исследователи кормили диетой с высокой и низкой долей пищевых волокон. Данное открытие объясняет благотворный эффект этого компонента пищи на здоровье кишечника и всего организма в целом, и подчеркивает важность поддержания оптимальной концентрации пищевых волокон в диете человека, подытожили профессор исследователи.