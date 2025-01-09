Раскрыт механизм благотворного действия пищевых волокон на кишечник

В ходе анализа различий ученые обратили внимание на то, что многие вариации в структуре белковой оболочки ДНК, которые так или иначе влияли на развитие опухолей, были каким-то образом связаны с ферментами H3K18 и H4K12, в работе которых важную роль играют молекулы пропионовой и масляной кислот. Оба этих вещества активно вырабатываются при переваривании пищевых волокон, что натолкнуло ученых на мысль изучить их действие на клетки кишечника.