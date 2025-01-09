Ограничение на участке трассы М-5 в Самарской области снова продлили

В Самарской области в очередной раз продлили ограничение движение на участке трассы М-5 Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск — подъезд к Оренбургу. 8 января отрезок дороги между 98 и 129 километрами, который проходит через Нефтегорский, Алексеевский и Борский районы, закрыли для всех видов транспорта. Потом ограничения продлили до 15.00 9 января, но и этот срок оказался не окончательным.