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Ограничение на участке трассы М-5 в Самарской области снова продлили

Из-за непогоды в Самарской области перекрыта трасса М-5.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области в очередной раз продлили ограничение движение на участке трассы М-5 Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск — подъезд к Оренбургу. 8 января отрезок дороги между 98 и 129 километрами, который проходит через Нефтегорский, Алексеевский и Борский районы, закрыли для всех видов транспорта. Потом ограничения продлили до 15.00 9 января, но и этот срок оказался не окончательным.

— Ориентировочное время снятия ограничений — 22.00 9 января, — предупредили в ГУ МЧС России по Самарской области со ссылкой на ФКУ «Поволжуправтодор».

Водителей просят выбирать другие дороги для проезда.