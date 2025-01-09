Для грузовиков и пассажирского транспорта из-за непогоды перекрыли участок дороги Р-240

Сегодня днем, 9 января, в Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий перекрыли участок трассы Р-240. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Из-за сильного ветра, низовой метели, обильного снегопада и плохой видимости власти ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта на участке дороги Уфа — Оренбург с 27 по 112 километр (Уфимский, Кармаскалинский, Аургазинский, Стерлитамакский районы).
Ограничения ориентировочно продлятся до 18:00.
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