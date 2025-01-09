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В Калининградской области начали собирать туристический налог

Вырученные деньги обещают пустить в бюджеты муниципалитетов.

Источник: Reuters

В Калининградской области с января начал действовать туристический налог. Не стоит путать его с туристическим сбором. Плательщиками турналога станут владельцы гостиниц и иных классифицированных средств размещения. А вот те, кто сдают квартиры или апартаменты, не будут обязаны платить этот налог, поскольку их объекты не включены в реестр классифицированных объектов.

Туристы, правда, опасаются, что налог владельцы отелей будут просто прибавлять к стоимости за номер и фактически оплачивать будут в итоге приезжие. Как это будет на практике — покажет время.

Как ранее рассказывал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, туристический налог относится к местным налогам, полномочия по установлению порядка его взимания переданы муниципалитетам. И решение о введении этого налога, а также о размере налоговой ставки каждый муниципалитет принимает самостоятельно.

«Налоговый кодекс РФ устанавливает пределы налоговых ставок: в 2025 году не более 1 процента, в 2026 году — 2 процентов, в 2027 году — 3 процентов, в 2028 году — 4 процентов, начиная с 2029 года — 5 процентов от налоговой базы. Налоговой базой для туристического налога является стоимость гостиничного номера или койко-места в хостеле без учета НДС», — отмечал министр.

Деньги, собранные за счет туристического налога, будут направляться в бюджеты муниципалитетов.

туризм и отдых
налоги