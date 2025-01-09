В Калининградской области начали собирать туристический налог

«Налоговый кодекс РФ устанавливает пределы налоговых ставок: в 2025 году не более 1 процента, в 2026 году — 2 процентов, в 2027 году — 3 процентов, в 2028 году — 4 процентов, начиная с 2029 года — 5 процентов от налоговой базы. Налоговой базой для туристического налога является стоимость гостиничного номера или койко-места в хостеле без учета НДС», — отмечал министр.