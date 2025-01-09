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В Ростове-на-Дону назначили и.о. начальника городского управления образования

Управление образования Ростова-на-Дону возглавил Александр Вихтоденко.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону Александра Вихтоденко назначили на пост исполняющего обязанности начальника управления образования. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

Трудовую деятельность специалист начал в 2007 году. В разное время он работал педагогом-психологом в учебных заведениях, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а также занимал должность заведующего отделением социальной реабилитации «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ростова-на-Дону».

До нового назначения Александр Вихтоденко с 2021 по 2024 год был директором школы № 60 имени пятого гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса.

Специалист имеет высшее образование, в 2010 году окончил Южный федеральный университет.