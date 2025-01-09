В Ростове-на-Дону назначили и.о. начальника городского управления образования

В Ростове-на-Дону Александра Вихтоденко назначили на пост исполняющего обязанности начальника управления образования. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.
Трудовую деятельность специалист начал в 2007 году. В разное время он работал педагогом-психологом в учебных заведениях, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а также занимал должность заведующего отделением социальной реабилитации «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ростова-на-Дону».
До нового назначения Александр Вихтоденко с 2021 по 2024 год был директором школы № 60 имени пятого гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса.
Специалист имеет высшее образование, в 2010 году окончил Южный федеральный университет.