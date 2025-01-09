В Ростове-на-Дону назначили и.о. начальника городского управления образования

Трудовую деятельность специалист начал в 2007 году. В разное время он работал педагогом-психологом в учебных заведениях, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а также занимал должность заведующего отделением социальной реабилитации «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ростова-на-Дону».