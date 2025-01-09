В Волгограде простились с легендарной участницей Сталинградской битвы Анастасией Членовой

Ее биография — это отражение судьбы военного поколения. Родилась в казачьей семье в хуторе Подгоринском Урюпинского района Сталинградской области. Когда началась Великая Отечественная война, братья отправились на фронт, а 19-летняя Настя пошла работать в Новоаннинскую медсанчасть в хуторе Мартыновском — выхаживать раненых бойцов. Позже ветеран вспоминала, что именно 1942−1943 годы были особенно тяжелыми, стояли сильные морозы, свирепствовал тиф, которым заболела и сама. После болезни ее перевели в хирургическое отделение сталинградского госпиталя.