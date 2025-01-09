В Волгограде простились с легендарной участницей Сталинградской битвы Анастасией Членовой

Сердце ветерана, жительницы Волгограда Анастасии Михайловны Членовой, остановилось на 102-м году жизни. Траурная церемония прошла на кладбище Красноармейского района. Об этом корреспонденту «Волгоградской правды.ру» сообщили в областном совете ветеранов.
Ее биография — это отражение судьбы военного поколения. Родилась в казачьей семье в хуторе Подгоринском Урюпинского района Сталинградской области. Когда началась Великая Отечественная война, братья отправились на фронт, а 19-летняя Настя пошла работать в Новоаннинскую медсанчасть в хуторе Мартыновском — выхаживать раненых бойцов. Позже ветеран вспоминала, что именно 1942−1943 годы были особенно тяжелыми, стояли сильные морозы, свирепствовал тиф, которым заболела и сама. После болезни ее перевели в хирургическое отделение сталинградского госпиталя.
«Анастасия Михайловна спасла многих, в том числе военного летчика, трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Ивана Никитовича Кожедуба», — рассказала зампредседателя Волгоградского облсовета ветеранов Зоя Ломакина.
После войны Анастасия Михайловна продолжила трудиться в медицинской сфере, 33 года отработала медсестрой в детском саду, была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» и удостоена звания «Ветеран труда».