В Новороссийске люди жалуются на запах от крематория

В социальных сетях одна из активных гражданок пишет о том, что в районе, куда доходит запах, живут люди и гуляют дети. Женщина даже призывала местных собраться и совместно написать жалобу на имя Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина.
В ответ на комментарии в соцсетях Управление городского хозяйства Новороссийска сообщило, что инсинератор сертифицирован и работает в штатном режиме. Департамент ветеринарии усилил работу дополнительным мобильным инсинератором с дополнительной фильтрацией и камерой дожига.