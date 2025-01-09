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В Новороссийске люди жалуются на запах от крематория

Жители села Глебовское под Новороссийском жалуются на неприятный запах от крематория для животных.

В социальных сетях одна из активных гражданок пишет о том, что в районе, куда доходит запах, живут люди и гуляют дети. Женщина даже призывала местных собраться и совместно написать жалобу на имя Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина.

В ответ на комментарии в соцсетях Управление городского хозяйства Новороссийска сообщило, что инсинератор сертифицирован и работает в штатном режиме. Департамент ветеринарии усилил работу дополнительным мобильным инсинератором с дополнительной фильтрацией и камерой дожига.

экология