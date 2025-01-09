В Новороссийске люди жалуются на запах от крематория

В социальных сетях одна из активных гражданок пишет о том, что в районе, куда доходит запах, живут люди и гуляют дети. Женщина даже призывала местных собраться и совместно написать жалобу на имя Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина.