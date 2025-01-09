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В Омске проверка обнаружила превышение выбросов пыли в 5,5 раз

Замеры проводились в праздничные дни.

В два последних праздничных дня проверка показала, что в Омске в 5,5 раз превышены нормативы содержания в воздухе взвешенных веществ и пыли. Такая ситуация была выявлена в Ленинском округе Омска. Данные приводит мониторинг омского министерства природных ресурсов и экологии.

В социальных сетях было несколько обращений от омичей с жалобами на выбросы, которые оседали на машинах и домах.

В министерстве природы ранее уже комментировали, что это — зола, которая оседает в воздухе как результат деятельности объектов теплоэнергетики.

экология