В Омске проверка обнаружила превышение выбросов пыли в 5,5 раз

В два последних праздничных дня проверка показала, что в Омске в 5,5 раз превышены нормативы содержания в воздухе взвешенных веществ и пыли. Такая ситуация была выявлена в Ленинском округе Омска. Данные приводит мониторинг омского министерства природных ресурсов и экологии.