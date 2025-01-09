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Ямы на Молитовском мосту заделали после жалоб автомобилистов

Ямы, из-за которых несколько автомобилистов пробили колеса на Молитовском мосту, заделали.

Источник: РИА "Новости"

Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в городской администрации.

Ранее в соцсетях опубликовали видео, на кадрах которого видно, как несколько машин стоят в ряд на «аварийке» и со спущенными колесами. Со слов очевидцев, они пробили колеса из-за ям на Молитовском мосту.

В мэрии отметили, что участок дорожного полотна уже отремонтирован. Дефекты на дороге могли образоваться из-за резких перепадов температур.

«Подобные локальные деформации планово устраняются после полного схождения снега в рамках ямочного ремонта», — сообщили в мэрии.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что на участке трассы Р‑158 в Дальнеконстантиновском районе расширили восемь километров дороги до четырех полос.