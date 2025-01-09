Гидрометцентр объяснил причины оттепели с дождями в январе в Татарстане

Почему в январе стоят плюсовые температуры и идет снег с дождем, «Татар-информу» пояснил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.
«Причина во влиянии Северной Атлантики. Циклоны один за другим перемещаются с запада на восток, через Европу, в том числе европейскую территорию России. Они несут с собой большое количество тепла и влаги», — сообщил он.
По прогнозу Гидрометцентра России, в первой декаде января в Татарстане температура ожидалась на 6 градусов выше нормы. Прогноз оказался верным.
«Температуру выше нормы на несколько градусов мы наблюдаем каждый день. Так, аномалия тепла 8 января составила 10 градусов», — заметил Гоголь.
С начала 2025 года Гидрометцентр РТ зафиксировал сразу два теплых температурных рекорда.