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С 1 по 9 января в Уфе выпало более трех четвертей месячной нормы осадков

За 9 дней января в Уфе выпало 75,5% месячной нормы снега.

Источник: Комсомольская правда

С 1 по 9 января в Уфе выпало более трех четвертей месячной нормы осадков. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

За девять дней выпало 34 миллиметров осадков, что составляет 75,5% от нормы. Мэр столицы Башкирии заверил, что вопрос уборки снега находится на контроле властей, и работники коммунальных служб работают в усиленном режиме.

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