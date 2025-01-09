В Воронеже родился младенец весом 1600 граммов

В период новогодних праздников 88 малышей были рождены в Воронежском перинатальном центре, рассказали в медучреждении.
Самый крупный новорожденный весил 4780 граммов, а самый маленький — 1600 граммов. Согласно информации от пресс-службы Воронежской областной клинической больницы № 1, среди новорожденных было 54 мальчика и 34 девочки, а также две пары двойняшек.
Только в первый день 2025 года в медицинских учреждениях региона появились на свет 13 детей.
Ранее врачи в Воронеже спасли грудного младенца, у которого была врожденная непроходимость двенадцатиперстной кишки. Диагноз был поставлен еще до его рождения. После обнаружения этой патологии, специалисты из медицинской клиники № 1 Воронежской области разработали план лечения для беременной женщины. После рождения младенца его немедленно доставили в больницу, где ему была проведена лапароскопическая операция для восстановления проходимости кишки.