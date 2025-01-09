В Воронеже родился младенец весом 1600 граммов

Ранее врачи в Воронеже спасли грудного младенца, у которого была врожденная непроходимость двенадцатиперстной кишки. Диагноз был поставлен еще до его рождения. После обнаружения этой патологии, специалисты из медицинской клиники № 1 Воронежской области разработали план лечения для беременной женщины. После рождения младенца его немедленно доставили в больницу, где ему была проведена лапароскопическая операция для восстановления проходимости кишки.