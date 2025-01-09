Восемь осужденных помиловали в Нижегородской области в 2024 году

Президент Российской Федерации Владимир Путин помиловал восьмерых осужденных в Нижегородской области в 2024 году. Об этом сообщается на сайте государственно-правового департамента Нижегородской области.
24 декабря 2024 года состоялось заседание Комиссии по вопросам помилования в Нижегородской области, на котором были подведены итоги работы за год.
Так, в прошлом году Комиссией было проведено 13 заседаний и рассмотрено 116 ходатайств осужденных о помиловании. Президент Российской Федерации Владимир Путин, приняв во внимание результаты рассмотрения ходатайств Комиссией и мнение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, подписал восемь Указов о помиловании.
Напомним, доля Элады Нагорной в «Старт-Строе» в размере 1 млрд рублей будет взыскана в пользу государства. Соответствующее решение вынес Советский районный суд 24 декабря.