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Восемь осужденных помиловали в Нижегородской области в 2024 году

Указы о помиловании подписал Владимир Путин.

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин помиловал восьмерых осужденных в Нижегородской области в 2024 году. Об этом сообщается на сайте государственно-правового департамента Нижегородской области.

24 декабря 2024 года состоялось заседание Комиссии по вопросам помилования в Нижегородской области, на котором были подведены итоги работы за год.

Так, в прошлом году Комиссией было проведено 13 заседаний и рассмотрено 116 ходатайств осужденных о помиловании. Президент Российской Федерации Владимир Путин, приняв во внимание результаты рассмотрения ходатайств Комиссией и мнение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, подписал восемь Указов о помиловании.

Напомним, доля Элады Нагорной в «Старт-Строе» в размере 1 млрд рублей будет взыскана в пользу государства. Соответствующее решение вынес Советский районный суд 24 декабря.