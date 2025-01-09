Собянин открыл новый корпус кадетской школы с детским садом в районе Беговой

«В современном и уютном здании будут заниматься 200 учеников начальных классов и столько же дошколят. Новое здание построено на месте старого — довоенной постройки. В распоряжении школьников — робокласс, медиатека, спортивный зал. После уроков можно заниматься творчеством и спортом. Например, есть театральная студия и клуб самбо. В садике планируется открытие адаптационных групп совместного пребывания детей и родителей, лингво- и лого-групп, групп раннего развития — от 1,5 до 3 лет. С 2011 года мы построили 643 садика и школы. В планах до 2027-го — еще порядка 200 новых объектов образования», — написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.