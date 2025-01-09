Собянин открыл новый корпус кадетской школы с детским садом в районе Беговой

В первый учебный день после новогодних каникул Сергей Собянин открыл новый корпус кадетской школы № 1784 имени генерала армии В. А. Матросова с детским садом в Беговом районе.
«В современном и уютном здании будут заниматься 200 учеников начальных классов и столько же дошколят. Новое здание построено на месте старого — довоенной постройки. В распоряжении школьников — робокласс, медиатека, спортивный зал. После уроков можно заниматься творчеством и спортом. Например, есть театральная студия и клуб самбо. В садике планируется открытие адаптационных групп совместного пребывания детей и родителей, лингво- и лого-групп, групп раннего развития — от 1,5 до 3 лет. С 2011 года мы построили 643 садика и школы. В планах до 2027-го — еще порядка 200 новых объектов образования», — написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.
На торжественном открытии нового корпуса мэр Москвы также поздравил учеников и педагогов с Новым годом и Рождеством. Он отметил, что это кадетская школа и напомнил, что 2025 год объявлен Президентом России Годом защитника Отечества. Возможно, кто-то из ребят тоже выберет профессию Родину защищать.
Новый корпус кадетской школы № 1784 имени В. А. Матросова начали строить в 2021 году в переулке Расковой (дом 15). Финансирование велось в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы.
Трехэтажное здание площадью около семи тысяч квадратных метров расположено недалеко от строящихся жилых комплексов. В нем создана современная образовательная среда для дошкольников и учеников первых — четвертых классов, а также безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Дизайн интерьеров выполнен в спокойных светлых тонах. Для удобства поиска учебных кабинетов разработана единая графическая навигация. У школьного и дошкольного блоков отдельные входы.
В распоряжении школьников есть универсальные и специализированные учебные кабинеты, медиатека, кабинет иностранного языка, спортивный зал, а также рекреации.
На базе робокласса учащиеся могут изучать 3D-моделирование, робототехнику, программирование и начать исследовать окружающий мир в естественно-научной лаборатории.
Современное оборудование корпуса позволило организовать на новом качественном уровне и внеурочные занятия. В частности, здесь свои двери для ребят открыла театральная студия «Бинокль», входящая в содружество школьных театров. Школьный спортивный клуб «Фаворит» предлагает секции по разным видам спорта, а клуб по самбо совместно со спортивным комплексом «Динамо» — мастер-классы с ведущими тренерами и мероприятия просветительского характера, направленные на изучение истории, традиций и достижений отечественного спорта.
Для дошкольников обустроено восемь комфортных трансформируемых групповых ячеек, физкультурный и музыкальный залы. Обучение организовано по программе «От рождения до школы», основанной на преемственности дошкольного и начального общего образования. Воспитанники вовлечены в городские проекты, мероприятия, спортивные соревнования и творческие фестивали.
В планах — открытие групп раннего развития (от полутора до трех лет), адаптационных групп совместного пребывания детей и родителей, лингвистических и логопедических групп, групп кратковременного пребывания.
На прилегающей к новому корпусу территории разместили спортивные и игровые площадки, а также площадки для отдыха и сдачи нормативов ГТО. Кроме того, в новом корпусе планируется реализация проекта «Московское долголетие».
Первых учеников и дошколят новый корпус кадетской школы № 1784 принял 9 января этого года.
Новые школы и детские сады
С 2011-го в Москве построили 643 объекта образования, включая 445 детских садов и 198 школ. Из них за счет городского бюджета — 327 учреждений, за счет внебюджетных средств — 316. В планах до 2027 года — возвести еще около 200 новых объектов образования.
Кадетская школа № 1784
Кадетская школа № 1784 имени генерала армии В. А. Матросова основана в 2008 году на базе школы № 146. Сегодня в ее состав входит два школьных и три дошкольных здания (включая новый корпус) на улицах Скаковой, Верхней, Беговой, Расковой и в переулке Расковой. Занятия также проводятся в помещениях на Беговой аллее (дом 3).
В школе обучают 730 детей, в том числе 485 школьников и 245 дошкольников. Трудовой коллектив — 101 сотрудник (61 учитель и 16 воспитателей).
На базе школы успешно реализуется городской проект «Кадетский класс в московской школе». В старших классах организовано обучение по социально-экономическому, гуманитарному и универсальному профилям. Первоклассники принимают участие в городском образовательном проекте «Моя Москва, горжусь тобой», а также в федеральных проектах «Успех каждого ребенка» и «Орлята России».
В системе дополнительного образования действуют программы физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, технической, художественной и естественно-научной направленностей. 91 процент учащихся получает дополнительное образование.
В 2023/2024 учебном году выпускниками школы стали 77 одиннадцатиклассников. Из них шесть человек награждены федеральной медалью «За особые успехи в учении». Пять выпускников удостоены московской медали «За особые успехи в обучении». По итогам ЕГЭ семь выпускников получили по трем предметам 250 баллов и больше.
Кроме того, в прошлом учебном году 28 учеников были награждены дипломами победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Победителями и призерами регионального этапа стали три человека. Четверо учащихся заняли призовые места в Московской олимпиаде школьников.
Ученики являются победителями и призерами ряда других городских олимпиад и конкурсов, в числе которых «Музеи. Парки. Усадьбы», «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» и «Мой героический район».
Школьный спортивный клуб «Фаворит» регулярно занимает призовые места на межрайонных соревнованиях по мини-футболу и волейболу. Учащиеся образовательного учреждения входят в состав сборных Москвы по синхронному плаванию и фигурному катанию. Принимают активное участие в сдаче нормативов ГТО: по итогам 2023/2024 учебного года 183 учащихся получили золотые, серебряные и бронзовые знаки.
В школе создан музей, в экспозиции которого представлено несколько тематических разделов, таких как «Жизнь и служба генерала армии В. А. Матросова», «Боевой путь 52-й стрелковой Шумлинско-Венской дважды Краснознаменной ордена Суворова дивизии» и «Боевой путь Героя Российской Федерации Г. Н. Сергеева».
Программа «Мой район». Беговой
Цель программы «Мой район», разработанной по инициативе Сергея Собянина, — создание комфортных условий проживания во всех районах столицы.
В районе Беговой, расположенном в Северном административном округе, проживает более 43 тысяч москвичей. За последние годы здесь многое сделано для повышения качества жизни горожан.
Жители активно пользуются новой Большой кольцевой линией метро, в составе которой были открыты станции «Савеловская» и «Петровский парк». В район пришло и наземное метро: пассажиров принимает московский городской вокзал Белорусская первого и четвертого Московских центральных диаметров (МЦД).
Ведется строительство нового надземного пешеходного перехода через пути МЦД-1 неподалеку от дома 48 на улице Бутырский Вал. Планируется построить новый проезд между Нижней улицей и Проектируемым проездом № 1808.
В районе организовано 15 новых маршрутов наземного транспорта. Установлено 40 современных остановочных павильонов.
Для электромобилей оборудована одна зарядная станция проекта «Энергия Москвы». К услугам поклонников велосипедных прогулок — две велопарковки и пять станций городского велопроката.
Крупный проект в сфере развития здравоохранения — модернизация Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина.
Сейчас открыт флагманский центр с самыми современными возможностями для оказания медицинской помощи. Помимо этого, в новых и реконструированных корпусах больницы работает Московский координационный центр органного донорства, Московский городской офтальмологический центр, межокружной нефрологический центр, Московский урологический центр, эндоскопический центр, центр амбулаторной онкологической помощи и другие подразделения. Завершается капремонт терапевтического и научно-академического корпусов, а также благоустройство территории больницы.
В рамках развития социальной инфраструктуры в районе построили детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену на Ленинградском проспекте (дом 16). Открыт новый учебный корпус кадетской школы № 1784 имени генерала армии В. А. Матросова в переулке Расковой (дом 15).
Жители старшего поколения с удовольствием посещают центр московского долголетия района Беговой на улице Правды (дом 3а), где созданы комфортные условия для общения, досуга и творчества.
Отремонтированы помещения библиотеки № 33 имени Д. А. Фурманова на Беговой улице (дом 13/2).
За последние четыре года специалисты привели в порядок 51 двор. Обустроена спортивная площадка с силовыми тренажерами на Ленинградском проспекте (дом 33, корпус 10). Для комфорта и безопасности жителей установлено свыше 250 опор наружного освещения.
В 2024 году выполнено комплексное благоустройство улицы Правды, 3 и 5-й улиц Ямского Поля, переулка Расковой и 1-го Боткинского проезда.
В результате реконструкции стадиона «Динамо» создан современный многофункциональный спорткомплекс «ВТБ Арена» — место притяжения любителей футбола, хоккея, а также поклонников музыки.
Сейчас мастера реконструируют Центральный московский ипподром. Старейший в России и первый в мире рысистый ипподром будет возрожден с сохранением всех исторических функций.