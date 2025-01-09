Готовность виадука в Мегете Иркутской области оценили в более 58%

В Ангарском городском округе подвели итоги работы на мегетском виадуке за 2024 год. Работы на объекте выполнили уже более чем на 58%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
— Проектировщики подтверждают, что конструкции виадука пришли в непригодное состояние в связи с длительной эксплуатацией — более 50 лет и нарушениями, допущенными при строительстве. Проектной документации не нашлось даже в архивах, — рассказал мэр Ангарского округа Сергей Петров.
На виадуке уже закончили монтаж железобетонных конструкций и начали установку металлического пролетного строения. График работ на текущий год уже утверждены. Первоначально обустроят стапельную площадку. Одновременно будет идти обустройство проходных путей к путепроводу. Когда потеплеет — положат асфальт и благоустроят прилегающую территорию.
Введение в эксплуатацию виадука запланировано на начало сентября 2025 года. Это на месяц раньше сроков по контракту.