В Воронеже вторые сутки подряд погода устанавливает температурный рекорд

В четверг, 9 января, точно будет установлен суточный температурный рекорд. Уже утром столбик контрольного термометра показал +8,6 градусов (окончательные итоги дня подведут к вечеру). Это на полтора больше, чем предыдущий температурный максимум. Он был равен +7,1 градусов. Такая погода была в 2001 году.
Напомним, температурный рекорд был установлен и 8 января. Тогда были зафиксированы + 7 градусов. Предыдущий максимум равнялся +5,7. И этот рекорд продержался с 2001 года.
— В целом по январю ожидаем небольшое превышение нормы по температуре — всего на 0,4 градуса больше и 90 процентов от обычных показателей по осадкам — 38 миллиметров, — напомнили в Воронежском гидрометцентре. — Месяц только начинается, и несмотря на нынешнюю аномальную неполную декаду, все еще может сильно измениться. Впрочем, трескучие морозы в январе маловероятны. Скорее всего, минимум температуры будет всего в районе −10 градусов.