В Воронеже вторые сутки подряд погода устанавливает температурный рекорд

— В целом по январю ожидаем небольшое превышение нормы по температуре — всего на 0,4 градуса больше и 90 процентов от обычных показателей по осадкам — 38 миллиметров, — напомнили в Воронежском гидрометцентре. — Месяц только начинается, и несмотря на нынешнюю аномальную неполную декаду, все еще может сильно измениться. Впрочем, трескучие морозы в январе маловероятны. Скорее всего, минимум температуры будет всего в районе −10 градусов.