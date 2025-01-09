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Приглашают быть присяжным. Петербургские суды предупредили о новом способе мошенничества

Телефонные мошенники обзавелись новым способом обмана граждан. Теперь они отправляют своим потенциальным жертвам сообщения от суда с приглашением быть присяжным, делится 9 января руководитель Объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева в своем telegram-канале.

Источник: AP 2024

К сообщению с приглашением аферисты прикрепляют ссылку, пройдя по которой якобы можно отказаться быть присяжным.

«Не переходите и ничего не скачивайте! Это мошенники!» — поясняет Дарья Лебедева.

Как отмечает руководитель пресс-службы судов, официальный вызов в качестве присяжного осуществляется иным способом. Так, человеку приходит письмо, в котором указана дата и время, когда надо прийти в суд, адрес и данные судьи.

«При отсутствии возможности прийти в суд в письме указаны контактные телефоны для связи», — делится глава объединенной пресс-службы.