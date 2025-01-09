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Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Симферополе 11 января

В субботу в Симферополе пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 11 января, в Симферополе пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня, сообщает «Крымская газета» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства республики.

Ярмарки будут работать с 7 до 14 часов на трех площадках: на ул. Киевской, 177, напротив Симферопольской академической гимназии, на ул. Севастопольской, 80/3 и на ул. Кечкеметская/ул. Бела Куна.

Сельскохозяйственные производители со всего Крыма представят сезонные фрукты и овощи. Также можно будет приобрести крупы, колбасные и хлебобулочные изделия, рыбу, молочную продукцию, яйца, сыры и мед.

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