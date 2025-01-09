Жители дома в Самаре смогли добиться права не переезжать

Аппарат уполномоченного по правам человека в Самарской области сообщил о защите прав жителей многоквартирного дома на ул. Александра Матросова, 74/76. Дом в 2022 г. признали аварийным, с чем жильцы категорически не согласились. Кроме того, здание оставалось в прогнозном плане Фонда капитального ремонта на 2025 год.