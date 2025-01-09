Жители дома в Самаре смогли добиться права не переезжать

«Аппаратом уполномоченного по правам человека при участии прокуратуры Самарской области, администрации Самары и Промышленного внутригородского района было принято решение о проведении специализированной организацией повторной экспертизы технического состояния многоквартирного дома, выводы которой позволили межведомственной комиссии внести изменения в принятое ранее заключение», — рассказали в аппарате омбудсмена.
Напомним, жители рассказывали, что в их дом тайно пришел неизвестный человек, что-то фотографировал, а потом жилье признали аварийным. Жители не хотели, чтобы их внезапно выселили из квартир и настаивали, что дом крепкий.