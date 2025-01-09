Омский аэропорт побил рекорд по пассажиропотоку за тридцать лет

В 2025 году аэропорт продолжит расширять региональную сеть полетов. В планах выполнение 12 субсидированных рейсов в города Новый Уренгой, Екатеринбург, Улан-Удэ, Красноярск, Казань и другие. Это позволит пассажирам экономить время и средства, а также будет способствовать развитию внутреннего туризма.