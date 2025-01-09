Омский аэропорт побил рекорд по пассажиропотоку за тридцать лет

Омский аэропорт в 2024 году установил рекорд по пассажиропотоку за прошедшие тридцать лет. Согласно данным, предоставленным пресс-службой аэропорта, за данный период было перевезено 1 726 029 человек, что на 3% превышает показатели прошлого года.
Аэропорт также увеличил количество выполняемых рейсов, доведя их число до 8 551. Общая взлетная масса самолетов увеличилась на 5% и составила 486 737 тонн, а объем обработанных грузов и почтовых отправлений вырос на 11%, достигнув 3 438 тонн.
Генеральный директор аэропорта Олег Селиверстов связывает достигнутые результаты с расширением географии полетов — открытием новых направлений в Надым, Ноябрьск, Баку (Азербайджан) и Хургаду (Египет). Положительную роль, по его мнению, сыграла и программа региональных перевозок в том числе и за счет субсидированных рейсов.
Кроме того, активное развитие получили межрегиональные перевозки, позволяющие пассажирам путешествовать между регионами России без пересадок в Москве. В 2024 году такие рейсы составили 51% от общего числа.
В 2025 году аэропорт продолжит расширять региональную сеть полетов. В планах выполнение 12 субсидированных рейсов в города Новый Уренгой, Екатеринбург, Улан-Удэ, Красноярск, Казань и другие. Это позволит пассажирам экономить время и средства, а также будет способствовать развитию внутреннего туризма.