Донские депутаты организовали гуманитарный рейс на береговую линию Краснодарского края

В канун новогодних праздников волонтеры, принимающие участие в ликвидации последствий выброса нефтепродуктов на черноморское побережье, получили дополнительный инвентарь. Доставили активистам все необходимое депутаты «Единой России» Ростовской области.
Гуманитарный рейс выполнили депутат Законодательного Собрания Ростовской области Магомед Дарсигов и депутат Ростовской-на-Дону городской Думы, председатель регионального общественного совета партпроекта «Единой России» «Чистая страна» Наталья Давыдова, а также депутат Ростовской гордумы, региональный координатор партпроекта «Защита животного мира» Виталий Ломиворотов.
Ростовские депутаты-единороссы привезли порядка 1000 респираторов, 760 халатов, 1000 мешков, 100 лопат, резиновую обувь и многое другое, необходимое для очистки пляжа Анапы.
— По поручению председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александра Валентиновича Ищенко доставили помощь волонтерам, находящимся сегодня в Анапе. Здесь же встретили активистов «Молодой Гвардии» Ростовской области, которые отработали свою смену, мы поблагодарили их за бескорыстный и важный труд, — рассказал Магомед Дарсигов.
По словам Натальи Давыдовой, сбор и отправку груза из Ростовской области донские парламентарии организовали во взаимодействии с депутатами Краснодарского края.
— Мы обратились к нашим коллегам, узнали, какая помощь будет полезна. Собрали все необходимое вместе с донскими партийным проектами «Чистая страна» и «Защита животного мира» и депутатами-единороссами. Договорились, что продолжим оказывать поддержку волонтерам, — пояснила она.
Напомним, что для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера. Для оказания помощи партия «Единая Россия» привлекла сотни своих активистов и «молодогвардейцев».