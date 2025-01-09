Донские депутаты организовали гуманитарный рейс на береговую линию Краснодарского края

— По поручению председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александра Валентиновича Ищенко доставили помощь волонтерам, находящимся сегодня в Анапе. Здесь же встретили активистов «Молодой Гвардии» Ростовской области, которые отработали свою смену, мы поблагодарили их за бескорыстный и важный труд, — рассказал Магомед Дарсигов.