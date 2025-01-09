В Татарстане чипировали всех сельскохозяйственных животных

«До 1 сентября 2024 года все сельскохозяйственные животные были промаркированы и внесены в систему. Мы отработали с опережением. И те позиции, которые нужно было закрыть в 2025 году, мы завершили в прошлом году», — рассказал он.
Всего в республике чипировали более 771,1 тыс. голов крупного рогатого скота, 25,8 тыс. лошадей, свыше 410 тыс. свиней, около 17 млн голов домашней птицы, более 171,6 тыс. голов мелкого рогатого скота.
Хисамутдинов уточнил, что идентификация необходима для предотвращения распространения заразных болезней животных, выявления источников распространения заболеваний. Кроме того, по его словам, благодаря маркировке исключается возможность подмены одного животного другим, а также перемещения животных, не прошедших ветеринарные обработки. С помощью чипа можно найти владельца животного.
По федеральному законодательству владельцы обязаны обеспечить маркирование животных и представить сведения для их учета, подчеркнул начальник управления.
«Были препятствия. Даже пришлось судиться. В Пестречинском районе через суд пришлось обязать сделать маркировку», — отметил он.
В частности, глава крестьянско-фермерского хозяйства в Пестречинском районе отказался идентифицировать своих животных и предоставлять о них необходимые сведения в систему «Хорриот». Главное управление ветеринарии обратилось в Пестречинский районный суд.
«В этом году мы приступим к оцифровке процесса отбора проб для исследований с привязкой номера животного к штрих-коду на пробирке. На электронную платформу будут переведены все проводимые нами вакцинации. Проведение ветеринарных мероприятий будет отражаться в информационной системе “Регагро” с дальнейшей интеграцией с системой “Хорриот”», — заключил Хисамутдинов.