Девятнадцатый соседский центр открыли в Нижнем Новгороде

Как сообщили в городском департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики, второй для Ленинского района соседский центр нового формата расположился на улице Кировская, 9. Центр открыли на базе ТОС микрорайонов «Этна-1» и «Этна-2».
Современное пространство, обновление которого завершилось в конце 2024 года, оборудовано новой техникой и разделено на тематические зоны. Директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян отметил, что, благодаря поддержке главы города Юрия Шалабаева ежегодно на территории Нижнего Новгорода в каждом районе увеличивается сеть подобных пространств.
Ранее сообщалось, что в Московском районе открылся первый соседский центр «#вМесте».