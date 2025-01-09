Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девятнадцатый соседский центр открыли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открыли девятнадцатый соседский центр «#вМесте».

Как сообщили в городском департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики, второй для Ленинского района соседский центр нового формата расположился на улице Кировская, 9. Центр открыли на базе ТОС микрорайонов «Этна-1» и «Этна-2».

Современное пространство, обновление которого завершилось в конце 2024 года, оборудовано новой техникой и разделено на тематические зоны. Директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян отметил, что, благодаря поддержке главы города Юрия Шалабаева ежегодно на территории Нижнего Новгорода в каждом районе увеличивается сеть подобных пространств.

Ранее сообщалось, что в Московском районе открылся первый соседский центр «#вМесте».