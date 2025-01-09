Девятнадцатый соседский центр открыли в Нижнем Новгороде

Современное пространство, обновление которого завершилось в конце 2024 года, оборудовано новой техникой и разделено на тематические зоны. Директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян отметил, что, благодаря поддержке главы города Юрия Шалабаева ежегодно на территории Нижнего Новгорода в каждом районе увеличивается сеть подобных пространств.