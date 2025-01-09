Обвиняемый в убийстве своих детей отец умер в больнице в Тверской области

Woman.ru пишет, что за несколько дней до убийства обвиняемый стал подозревать, что жена ему изменяет и что четверо младших детей — не от него. Супруга с этими обвинениями не согласилась, однако ночью, когда семья спала, мужчина спустился на первый этаж и зарезас сыновьями трех, пяти и семи лет и с дочерью, которой был всего год. Убийца использовал нож.