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В Антарктиде на глубине 2,8 км взяли образцы льда для изучения климата Земли

Льду на такой глубине не менее 1,2 млн лет.

БРЮССЕЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Группа исследователей проекта Beyond Epica взяла образцы льда (ледяной керн) в Антарктиде на глубине 2,8 тыс. м, что поможет понять особенности формирования климата на Земле. Льду на такой глубине не менее 1,2 млн лет, говорится в докладе на официальном сайте проекта.

«Международная команда ученых пробурила керн льда на глубине 2 800 м, добравшись до коренных пород под антарктическим ледяным щитом», — говорится в документе. Ожидается, что образцы льда «раскроют важнейшие подробности истории климата и атмосферы Земли». В образцах льда содержатся «нетронутые образцы старого воздуха с парниковыми газами, возраст которых может превышать 1,2 млн лет».

Команда исследователей проводила бурение каждое лето на протяжении четырех лет. Проект Beyond Epica финансируется Европейской комиссией.