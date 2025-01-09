В Антарктиде на глубине 2,8 км взяли образцы льда для изучения климата Земли

БРЮССЕЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Группа исследователей проекта Beyond Epica взяла образцы льда (ледяной керн) в Антарктиде на глубине 2,8 тыс. м, что поможет понять особенности формирования климата на Земле. Льду на такой глубине не менее 1,2 млн лет, говорится в докладе на официальном сайте проекта.