Песков пожелал скорейшего выздоровления Тиграну Кеосаяну

В том же интервью Кеосаян признался, что его здоровье подкосили в том числе съемки фильма «Бедная Саша»: «Когда нам с Давидом предложили снимать “Бедную Сашу”, мы даже не думали, что нельзя снять кино за 18 дней полнометражное. Мы 18 сентября начали снимать, а 27 декабря была премьера фильма. Мы по 22 часа снимали. Потом я слег с мерцательной аритмией к [кардиологу] Чазову Евгению Ивановичу».