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Часть домов в Октябрьском округе Иркутска останется без тепла 10 января

Специалисты проведут ремонт тепловой сети.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Очередное отключение отопления в Октябрьском округе Иркутска 10 января 2025 затронет сразу несколько улиц. Как сообщили в тг-канале Оператор тепловых сетей города, специалисты проведут ремонт тепловой сети для предупреждения аварий.

Отключение отопления в Октябрьском округе Иркутска 10 января 2025.

— Проведём ремонт тепловой сети по улицам Партизанская 105, Зверева 3 и на проспекте Маршала Жукова 12, — сказано в сообщении.

Самое длительное отключение отопления в Октябрьском округе Иркутска 10 января 2025 затронет часть домов на восьми улицах с одиннадцати утра до девяти вечера. Более подробно можно ознакомиться в фотокарточке.

Список адресов попадающих под отключение. Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска.