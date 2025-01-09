Часть домов в Октябрьском округе Иркутска останется без тепла 10 января

Очередное отключение отопления в Октябрьском округе Иркутска 10 января 2025 затронет сразу несколько улиц. Как сообщили в тг-канале Оператор тепловых сетей города, специалисты проведут ремонт тепловой сети для предупреждения аварий.
Отключение отопления в Октябрьском округе Иркутска 10 января 2025.
— Проведём ремонт тепловой сети по улицам Партизанская 105, Зверева 3 и на проспекте Маршала Жукова 12, — сказано в сообщении.
Самое длительное отключение отопления в Октябрьском округе Иркутска 10 января 2025 затронет часть домов на восьми улицах с одиннадцати утра до девяти вечера. Более подробно можно ознакомиться в фотокарточке.
Список адресов попадающих под отключение. Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска.