Суд потребовал закрыть незаконный хостел в квартире жилого дома на Гороховой

Как сообщили 9 января в надзорном ведомстве, в ходе проверки было установлено, что одна из жилых квартир в доме 39 по Гороховой улице действительно переоборудована для оказания гостиничных услуг. Информация о возможности заселения в хостел распространялась организатором через интернет, размещение осуществлялось путем предоставления апартаментов в меблированных комнатах за плату на краткосрочной и долгосрочной основе.