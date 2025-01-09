«Побил все рекорды». 2024 год оказался самым теплым в Беларуси за все времена

В Беларуси 2024-й год стал самым теплым за все время наблюдений, рассказали в Белгидромете БелТА.
Предыдущим самым теплым в Беларуси был 2020-й, когда среднегодовая температура составила 9,1 градуса.
— Однако 2024 год побил предыдущий рекорд и стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, — отметила начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Белгидромета Ольга Бакланова.
В 2024-м средняя температура воздуха составила 9,5 градусов, превысив климатическую норму на 2,3 градуса. Положительную аномалию температур фиксировали в течение 11 месяцев. То есть было теплее чем обычно почти весь год, кроме января, когда температура опустилась ниже климатической нормы на 1 градус. Тогда фиксировались самые низкие температуры за год, а минимум составил −28,7 градуса.
— А самым уникальным стал сентябрь, оказавшийся самым теплым сентябрем за весь период наблюдений, — добавила специалист.
В сентябре 2024-го средняя по Беларуси температура была близка к летним и составила 17,5 градусов, превысив норму на 4,8 градуса. Температурные экстремумы достигали +27, а в районах на юге и юго-востоке было и +28, и +30 и более.
В центральной, северной и северо-восточной частях Беларуси в прошлом году долгота волн тепла составляла от 9 до 27 дней. А в западной, юго-западной и юго-восточной частях страны волны тепла фиксировались с конца августа по 9 сентября, а затем с 14 по 27 сентября, продолжаясь от одной до двух недель.
Также одним из самых теплых стало лето 2024-го, средняя температура составила +19,9 градуса. Самым жарким стало 13 июля, в этот день на станции Житковичи зафиксировали +37,9 градуса.
Осенние месяцы, как и декабрь, были очень теплыми. Но несмотря на тепло еще в 2024-м наблюдался почти весь спектр опасных явлений: заморозки, сильные ливни, ураганные порывы ветра, выпадения града, аномальная жара, длительные периоды засухи.
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