«Побил все рекорды». 2024 год оказался самым теплым в Беларуси за все времена

В 2024-м средняя температура воздуха составила 9,5 градусов, превысив климатическую норму на 2,3 градуса. Положительную аномалию температур фиксировали в течение 11 месяцев. То есть было теплее чем обычно почти весь год, кроме января, когда температура опустилась ниже климатической нормы на 1 градус. Тогда фиксировались самые низкие температуры за год, а минимум составил −28,7 градуса.