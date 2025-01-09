Воронежцы смогут оплатить квитанции за отопление без пени

Жители Воронежской области, которые имеют задолженность за услуги отопления и горячего водоснабжения, имеют возможность избавиться от начисленных пеней.
Для этого необходимо полностью погасить долг до 30 июня 2025 года. Акция «Погаси долги без пени!» началась с 1 января и действует в воронежском филиале компании «Квадра».
Любой абонент может стать участником акции, погасив долг и начисления за отопление и горячую воду за последний расчетный месяц. Однако задолженности, подтвержденные судебными решениями, не попадают под это предложение.
Также до 31 января 2025 года жители Воронежской области, имеющие задолженность по взносам на капитальный ремонт, могут избавиться от начисленных пеней. Для этого нужно полностью погасить долг и оплатить услуги за последний расчетный месяц. Компания «Квадра» проводит аналогичную акцию для воронежцев с задолженностью по оплате за отопление.
Участвовать в акции могут только физические лица, потребители услуг компании «Квадра». Подробности акции можно узнать на сайте, в центрах обслуживания или по телефону