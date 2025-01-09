Воронежцы смогут оплатить квитанции за отопление без пени

Также до 31 января 2025 года жители Воронежской области, имеющие задолженность по взносам на капитальный ремонт, могут избавиться от начисленных пеней. Для этого нужно полностью погасить долг и оплатить услуги за последний расчетный месяц. Компания «Квадра» проводит аналогичную акцию для воронежцев с задолженностью по оплате за отопление.