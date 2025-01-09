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«Провоцирует более 80% пневмоний». Минздрав заявил о циркуляции Covid-19 в Беларуси

Минздрав сказал о коронавирусе, провоцирующем 80% пневмоний в Беларуси.
Источник: Комсомольская правда

В Министерстве здравоохранения рассказали о ситуации с коронавирусной инфекцией и новой вакцине против ковид в Беларуси, пишет БелТА.

Отмечается, что циркуляция вируса SARS-CoV-2 стала причиной более 80% случаев пневмоний и продолжается в Беларуси. При этом текущую эпидситуацию в стране в Минздраве характеризуют как благополучную, в республике число случаев ОРИ на 25% ниже аналогичного периода в 2024-м.

Но еще заместитель главврача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич сообщила, что в Беларуси против коронавируса будут прививать новой вакциной — «Конвасэл» российского производства. Действие данной вакцины направлено на нуклеокапсидный белок, являющийся более консервативным белком, минимально подверженном изменчивости.

— Поэтому вакцину в определенной мере можно считать универсальной в отношении различных вариантов коронавируса, — прокомментировала Дашкевич.

Известно, что кампания вакцинации против гриппа и ковидинфекции в республике продлевается.

Тем временем, Минздрав Беларуси внес изменения в Национальный календарь прививок: «Три важных изменения».

Также 2024 год оказался самым теплым в Беларуси за все времена: «Побил все рекорды».