«Провоцирует более 80% пневмоний». Минздрав заявил о циркуляции Covid-19 в Беларуси

В Министерстве здравоохранения рассказали о ситуации с коронавирусной инфекцией и новой вакцине против ковид в Беларуси, пишет БелТА.
Отмечается, что циркуляция вируса SARS-CoV-2 стала причиной более 80% случаев пневмоний и продолжается в Беларуси. При этом текущую эпидситуацию в стране в Минздраве характеризуют как благополучную, в республике число случаев ОРИ на 25% ниже аналогичного периода в 2024-м.
Но еще заместитель главврача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич сообщила, что в Беларуси против коронавируса будут прививать новой вакциной — «Конвасэл» российского производства. Действие данной вакцины направлено на нуклеокапсидный белок, являющийся более консервативным белком, минимально подверженном изменчивости.
— Поэтому вакцину в определенной мере можно считать универсальной в отношении различных вариантов коронавируса, — прокомментировала Дашкевич.
Известно, что кампания вакцинации против гриппа и ковидинфекции в республике продлевается.
Тем временем, Минздрав Беларуси внес изменения в Национальный календарь прививок: «Три важных изменения».
Также 2024 год оказался самым теплым в Беларуси за все времена: «Побил все рекорды».