«Провоцирует более 80% пневмоний». Минздрав заявил о циркуляции Covid-19 в Беларуси

Отмечается, что циркуляция вируса SARS-CoV-2 стала причиной более 80% случаев пневмоний и продолжается в Беларуси. При этом текущую эпидситуацию в стране в Минздраве характеризуют как благополучную, в республике число случаев ОРИ на 25% ниже аналогичного периода в 2024-м.