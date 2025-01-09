Из-за снегопада для грузовиков и пассажирского транспорта в Башкирии перекрыли еще один участок дороги

Сегодня днем, 9 января, в Татышлинском районе Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий перекрыли участок дороги. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
С 16:30 из-за сильного ветра, низовой метели, обильного снегопада и плохой видимости власти ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта на участке дороги Бураево-Старобалтачево-Куеда — с 56 по 98 километр.
Ограничения ориентировочно продлятся до завтрашнего утра — до 07:00.
Как сообщает Управление дорожного хозяйства республики, дорожные службы ведут работу в усиленном режиме. На региональных и межмуниципальных дорогах для очистки от снега задействовали порядка полутысяч единиц специальной техники, в том числе 130 комбинированных дорожных машин.
— Ведутся работы по обработке покрытия противогололедными материалами. Будьте предельно внимательны в дороге, соблюдайте ПДД! — заявили чиновники.
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