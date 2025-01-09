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В Краснодаре изъяли 21 тысячу единиц пиротехники за новогодние праздники

В Краснодаре полицейские изъяли пиротехнику почти на 1 млн рублей.

В Краснодаре с 16 декабря 2024 года полицейские выявили 141 случай незаконной торговли пиротехникой. Также сотрудники составили 80 протоколов и изъяли 21 тысячу единиц салютов и фейерверков, а всего было выявлено более 200 нарушений, связанных с торговлей пиротехникой.

«Администрацией города совместно с полицией Краснодара были сформированы мобильные группы для проведения совместных мероприятий по пресечению незаконной торговли пиротехникой, хвойными деревьями и другой новогодней продукцией. Нарушения были отмечены как на центральных улицах, так и в жилых массивах города. Все нарушения были оперативно устранены», — отметила начальник управления торговли и бытового обслуживания Ольга Ольшанская.

Полицейские составляли протоколы за торговлю без лицензии, самоуправство и создание помех в дорожном движении. А сумма изъятой продукции составила 983,6 тысяч рублей.