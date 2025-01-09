В Краснодаре изъяли 21 тысячу единиц пиротехники за новогодние праздники

«Администрацией города совместно с полицией Краснодара были сформированы мобильные группы для проведения совместных мероприятий по пресечению незаконной торговли пиротехникой, хвойными деревьями и другой новогодней продукцией. Нарушения были отмечены как на центральных улицах, так и в жилых массивах города. Все нарушения были оперативно устранены», — отметила начальник управления торговли и бытового обслуживания Ольга Ольшанская.