«Сорвался с десятого этажа». Монтажник сорвался с высоты и погиб при строительстве дома в «Минск-Мире»

Трагедия произошла днем в четверг, 9 января. Предварительно установлено, что 41-летний монтажник в этот день выгружал окна с грузоподъемного крана вместо стропальщика. Однако, принимая груз, мужчина потерял равновесие и сорвался с десятого этажа.