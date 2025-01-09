«Сорвался с десятого этажа». Монтажник сорвался с высоты и погиб при строительстве дома в «Минск-Мире»

В Минске на строительном объекте «Минск-Мир» погиб рабочий, сообщили в Следственном комитете.
Трагедия произошла днем в четверг, 9 января. Предварительно установлено, что 41-летний монтажник в этот день выгружал окна с грузоподъемного крана вместо стропальщика. Однако, принимая груз, мужчина потерял равновесие и сорвался с десятого этажа.
— При падении с высоты рабочий получил травмы несовместимые с жизнью, — прокомментировали в СК.
Кроме того, установлено, что монтажник работал без защитной экипировки. Идет следствие.
Еще СК сообщил, что девятилетний школьник погиб под колесами микроавтобуса на переходе в Витебске.
А Минздрав заявил о циркуляции Covid-19 в Беларуси: «Провоцирует более 80% пневмоний».