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«Сорвался с десятого этажа». Монтажник сорвался с высоты и погиб при строительстве дома в «Минск-Мире»

Монтажник сорвался с 10 этажа и погиб на стройке «Минск-Мир», работая за коллегу.

Источник: Комсомольская правда

В Минске на строительном объекте «Минск-Мир» погиб рабочий, сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла днем в четверг, 9 января. Предварительно установлено, что 41-летний монтажник в этот день выгружал окна с грузоподъемного крана вместо стропальщика. Однако, принимая груз, мужчина потерял равновесие и сорвался с десятого этажа.

— При падении с высоты рабочий получил травмы несовместимые с жизнью, — прокомментировали в СК.

Кроме того, установлено, что монтажник работал без защитной экипировки. Идет следствие.

Еще СК сообщил, что девятилетний школьник погиб под колесами микроавтобуса на переходе в Витебске.

А Минздрав заявил о циркуляции Covid-19 в Беларуси: «Провоцирует более 80% пневмоний».