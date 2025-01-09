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Строительство ледового комплекса «Иркутская Иордань» стартовало на Якоби

Присоединиться к работам могут все желающие.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске стартовало строительство иордани на Якоби. Об этом сообщил в Александро-Невском храме города. Работы уже идут и принято участие в них могут все желающие.

— Со 2-го января на заливе Якоби началось строительство ледового комплекса «Иркутская Иордань», — поделились в тг-канале храма.

Работы идут каждый день с 11 утра. Окунуться и набрать воды можно будет после освещения иордани 19 января.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 15 февраля на острове Ольхон откроется парк ледовых скульптур. В нем будут представлены скульптуры мастеров со всей России.