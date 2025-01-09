Строительство ледового комплекса «Иркутская Иордань» стартовало на Якоби

В Иркутске стартовало строительство иордани на Якоби. Об этом сообщил в Александро-Невском храме города. Работы уже идут и принято участие в них могут все желающие.
— Со 2-го января на заливе Якоби началось строительство ледового комплекса «Иркутская Иордань», — поделились в тг-канале храма.
Работы идут каждый день с 11 утра. Окунуться и набрать воды можно будет после освещения иордани 19 января.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 15 февраля на острове Ольхон откроется парк ледовых скульптур. В нем будут представлены скульптуры мастеров со всей России.