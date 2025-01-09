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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев исполнил новогоднюю мечту маленькой девочки

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев исполнил новогоднюю мечту девочки Камиллы.

Источник: telegram-канал главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева

Ратмир Мавлиев в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний» подарил девочке спортивный уголок, о котором она мечтала.

«Несмотря на все трудности, с которыми Камилла ежедневно сталкивается, она поразила меня своим жизнелюбием и оптимизмом. Прекрасная семья!», — написал глава столицы в своих соцсетях.

Ратмир Мавлиев добавил, что сделает новогодние подарки ещё двум юным уфимцам.

«Всем детям и их родителям хочу пожелать здоровья и дальнейших успехов! Ещё больше целеустремлённости и упорства в 2025 году!» — пожелал Ратмир Мавлиев.

Ранее новогоднее желание 9-летнего Руслана Галиева из Салавата исполнил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Мечты юных Айзили Ишмуратовой, Камиля Хайретдинова, Зарины Асфагановой, Михаила Долматова, а также Киры Собачко из города Красный Луч (ЛНР) исполнил Глава Башкирии Радий Хабиров. А юный стерлитамаковец Матвей Галиуллин смог побывать в роли машиниста, во время новогодних каникул.