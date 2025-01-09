Белгидромет назвал города Беларуси, где в 2024 году был самый чистый воздух

Повышенное содержание диоксид азота наблюдалось в Могилеве и Жлобине, а формальдегида (он содержится в выбросах автотранспорта и промышленных предприятий, но может выступать и в роли вторичного загрязняющего вещества) — в Пинске, Бобруйске, Гродно и Бресте.

На качество воздуха в весенний и летний период также влияло увеличение содержания приземного озона. «По другим загрязняющим веществам превышения нормативов качества носили эпизодический характер. По таким, как бензапирен, летучие органические вещества, тяжелые металлы, на протяжении многих лет у нас сохраняется стабильно низкий уровень», — отметила Елена Мельник.