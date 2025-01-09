Белгидромет назвал города Беларуси, где в 2024 году был самый чистый воздух

Елена Мельник обратила внимание, что в большинстве городов обстановка благополучная. Показатель оценивался как «очень хороший», «хороший» и «умеренный». Доля периодов с «удовлетворительным», «плохим» и «опасным» уровнями была незначительной. Преимущественно они наблюдались в штиль, при слабом ветре, повышенном температурном режиме, длительном отсутствии осадков.
В семи городах в 2024 году вообще не фиксировались превышения нормативов. Это Солигорск, Барановичи, Бобруйск, Борисов, Лида, Речица и Светлогорск.
К проблемным вопросам синоптики относят, в частности, содержание в воздухе твердых частиц (пыли), что в основном характерно для весны и лета. Наибольшее количество превышений установленных нормативов отмечалось в таких городах, как Гомель, Брест и Жлобин.
Повышенное содержание диоксид азота наблюдалось в Могилеве и Жлобине, а формальдегида (он содержится в выбросах автотранспорта и промышленных предприятий, но может выступать и в роли вторичного загрязняющего вещества) — в Пинске, Бобруйске, Гродно и Бресте.
На качество воздуха в весенний и летний период также влияло увеличение содержания приземного озона. «По другим загрязняющим веществам превышения нормативов качества носили эпизодический характер. По таким, как бензапирен, летучие органические вещества, тяжелые металлы, на протяжении многих лет у нас сохраняется стабильно низкий уровень», — отметила Елена Мельник.
В целом на атмосферный воздух оказывает влияние изменение климата. Чем больше засушливых дней, тем хуже происходит самоочищение воздуха атмосферными осадками.
Система мониторинга Белгидромета включает 22 пункта наблюдения за состоянием атмосферных осадков, 22 — за состоянием снежного покрова, 85 — за состоянием атмосферного воздуха. Она охватывает 26 промышленных городов, в том числе в 2024 году сеть расширилась на семь райцентров. В их числе Береза, Добруш, Сморгонь, Молодечно, Глубокое, Осиповичи и Петриков.