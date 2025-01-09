Пещеру «Таврида» в Крыму ждут изменения в новом году

В этом году в пещере «Таврида» в Крыму запланировано обновление. Для удобства посетителей будет создана новая инфографика, а также установлен всепогодный телевизор. Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства сообщила Екатерина Самохина, специалист по информации НСПК «Пещера “Таврида”».
В период новогодних праздников пещеру «Таврида» посетило свыше двух тысяч человек. В часы пик экскурсии отправлялись каждые 10 минут. Наибольший поток посетителей был зафиксирован 3 и 5 января, когда за сутки пещеру посещало 500 человек.
Для посетителей были организованы две тематические новогодние фотозоны с камином, креслом Деда Мороза и снеговиками. Кроме того, в пещере уже традиционно проводятся квесты, но в этом году они были в новом формате.
«Гостей ждал сюрприз — мешок с подарками для крымчан провалился куда-то вглубь пещеры. Чтобы его отыскать, нужно было найти белого спелеолога, который знает о пещерах все, и вместе с ним найти подарки. Квест продлится до 11 января», — рассказала Екатерина Самохина.