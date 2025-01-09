В Альфа-Банке раскрыли подробности развития проекта с мульти QR-кодом

По его словам, в декабре был сделан еще один шаг в развитии сотрудничества — банки утвердили дорожную карту и подписали соглашение по развитию совместного проекта. В ближайшее время будет зарегистрировано юридическое лицо — на должность CEO и CTO компании уже утверждены кандидаты.