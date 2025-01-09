В Омске два дня подряд фиксируют превышение ПДК взвешенных частиц в воздухе

По данным Министерства природных ресурсов Омской области, 8 января в Ленинском округе города были превышены допустимые концентрации загрязняющих веществ.
Мониторинг проб воздуха показал превышение допустимых концентраций взвешенных частиц в 5,5 раз. Также зафиксировано превышение концентрации пыли в 1,76 раза. Во вторник, 7 января, также концентрация взвешенных частиц (PM 2,5) составила 1,22 ПДК.
Речь идет о наличии в воздухе взвеси из микроскопической пыли, сажи, пыльцы, химикатов, сульфатов, минеральной пыли. Причина превышений концентраций загрязняющих веществ в настоящее время устанавливается.
Добавим, что в Омской области продолжается реализация программы «Чистый воздух», согласно которой планируемое снижение выбросов от теплогенерирующих, промышленных предприятий и транспорта должны быть снижено более чем на 20%. В рамках программы были закуплены специальные передвижные лаборатории для мониторинга состояния окружающей среды. Работа по контролю за выбросами продолжается круглосуточно.