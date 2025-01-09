В Омске два дня подряд фиксируют превышение ПДК взвешенных частиц в воздухе

Добавим, что в Омской области продолжается реализация программы «Чистый воздух», согласно которой планируемое снижение выбросов от теплогенерирующих, промышленных предприятий и транспорта должны быть снижено более чем на 20%. В рамках программы были закуплены специальные передвижные лаборатории для мониторинга состояния окружающей среды. Работа по контролю за выбросами продолжается круглосуточно.