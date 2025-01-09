Прогрессивная шкала НДФЛ и новые ставки налогов: что изменится для граждан и бизнеса в 2025 году

Также с 2025 года выросли размеры налоговых вычетов на детей: на второго ребенка сумма составит 2,8 тыс. руб., а на третьего и последующих детей — 6 тыс. руб. Лимит дохода, до которого можно применять эти налоговые вычеты, увеличен с 350 до 450 тыс. руб. Стандартный вычет на детей предоставляется автоматически работодателем, если у него есть соответствующие данные. Подавать заявление потребуется только в случае, если налогоплательщик впервые оформляет такой вычет.