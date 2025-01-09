В Ростовской области преподаватель украл 12 ноутбуков из кабинетов

Правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался один из преподавателей. По предварительным данным, у него был беспрепятственный доступ в кабинеты, чем он и воспользовался. Он в течение нескольких дней клал ноутбуки в свою сумку и нес их домой. Затем — продавал, а полученные деньги тратил.