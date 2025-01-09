В Ростовской области преподаватель украл 12 ноутбуков из кабинетов

В городе Шахты Ростовской области полицейские задержали 47-летнего преподавателя одного из учебных заведений, подозреваемого в краже из него ноутбуков. Об этом сообщили в донском главке полиции.
В ведомстве уточнили, что к ним обратился директор учебного заведения. Он рассказал, что на работе пропало 12 ноутбуков.
Правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался один из преподавателей. По предварительным данным, у него был беспрепятственный доступ в кабинеты, чем он и воспользовался. Он в течение нескольких дней клал ноутбуки в свою сумку и нес их домой. Затем — продавал, а полученные деньги тратил.
Ущерб от кражи техники оценили в 250 тысяч рублей. Мужчине предъявили обвинение по части 3 статьи 158 УК России «Кража». По ней ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.