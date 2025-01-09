В Египте найдены артефакты эпохи Птолемеев

Отмечается, что среди найденных артефактов — ритуальные тексты, мумии, саркофаги, амулеты в виде жуков-скарабеев и коллекция золотых предметов.
Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мохамед Исмаил Халед назвал находку бесценной. «Это важное дополнение к историческому наследию региона. Эти артефакты рассказывают о религиозных обычаях эпохи Птолемеев», — заявил он.
В материале говорится, что прямоугольная ритуальная шахта из камня вела в гробницу, в которой находились десятки мумий. Обнаруженные находки свидетельствуют о том, что помещение использовалось для массовых захоронений. В прошлом сезоне археологических раскопок были найдены базилика римской эпохи и древнее египетское сооружение — храм Осирион.