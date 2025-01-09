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В Египте найдены артефакты эпохи Птолемеев

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи обнаружили несколько гробниц эпохи Птолемеев (с 305 по 30 год до н.э.) в мухафазе Эль-Минья. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на Daily News Egypt.

Источник: Daily News Egypt

Отмечается, что среди найденных артефактов — ритуальные тексты, мумии, саркофаги, амулеты в виде жуков-скарабеев и коллекция золотых предметов.

Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мохамед Исмаил Халед назвал находку бесценной. «Это важное дополнение к историческому наследию региона. Эти артефакты рассказывают о религиозных обычаях эпохи Птолемеев», — заявил он.

В материале говорится, что прямоугольная ритуальная шахта из камня вела в гробницу, в которой находились десятки мумий. Обнаруженные находки свидетельствуют о том, что помещение использовалось для массовых захоронений. В прошлом сезоне археологических раскопок были найдены базилика римской эпохи и древнее египетское сооружение — храм Осирион.