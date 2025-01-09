В Египте найдены артефакты эпохи Птолемеев

В материале говорится, что прямоугольная ритуальная шахта из камня вела в гробницу, в которой находились десятки мумий. Обнаруженные находки свидетельствуют о том, что помещение использовалось для массовых захоронений. В прошлом сезоне археологических раскопок были найдены базилика римской эпохи и древнее египетское сооружение — храм Осирион.