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Последние новости к вечеру 9 января 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 9 января 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 9 января — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 9 января 2025 года.

Песков прокомментировал притязания Трампа на Гренландию

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Трамп заявил о желании сделать Гренландию частью США, подчёркивая её стратегическую важность. Дмитрий Песков отметил, что это вопрос двусторонних отношений США и Дании. Москва следит за этим «достаточно драматическим развитием» ситуации.

В Армении поддержали решение о начале присоединения к ЕС

Источник: РИА "Новости"

Правительство Армении поддержало инициативу о начале процесса присоединения к ЕС. Глава МИД страны Арарат Мирзоян отметил развитие отношений с ЕС, поддержку в безопасности и экономике.

В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах метапневмовируса

Источник: Freepik

Метапневмовирус вызывает симптомы, схожие с ОРВИ, и ежегодно циркулирует в России, заявил Александр Горелов из Роспотребнадзора. Тест-система, позволяющая его диагностировать, доступна с 2010 года. Специфического лечения нет — используются противовирусные препараты.

Лесные пожары в Калифорнии уничтожили дома голливудских звезд

Источник: Reuters

Лесные пожары в Южной Калифорнии уничтожили тысячи домов, включая особняки звезд в Пасифик Палисадес. Пострадала недвижимость Лейтон Мистер, Джона Гудмана, Джейми Ли Кертис и других знаменитостей.

В России появятся новые меры поддержки в рамках семейной ипотеки

Источник: РИА "Новости"

Кабмин РФ предложил меры поддержки граждан в рамках программы «Семейная ипотека», сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Среди идей — помощь малым городам и новые инициативы с Минфином и банками.