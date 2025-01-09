Последние новости к вечеру 9 января 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 9 января 2025 года.
Песков прокомментировал притязания Трампа на Гренландию
Трамп заявил о желании сделать Гренландию частью США, подчёркивая её стратегическую важность. Дмитрий Песков отметил, что это вопрос двусторонних отношений США и Дании. Москва следит за этим «достаточно драматическим развитием» ситуации.
В Армении поддержали решение о начале присоединения к ЕС
Правительство Армении поддержало инициативу о начале процесса присоединения к ЕС. Глава МИД страны Арарат Мирзоян отметил развитие отношений с ЕС, поддержку в безопасности и экономике.
В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах метапневмовируса
Метапневмовирус вызывает симптомы, схожие с ОРВИ, и ежегодно циркулирует в России, заявил Александр Горелов из Роспотребнадзора. Тест-система, позволяющая его диагностировать, доступна с 2010 года. Специфического лечения нет — используются противовирусные препараты.
Лесные пожары в Калифорнии уничтожили дома голливудских звезд
Лесные пожары в Южной Калифорнии уничтожили тысячи домов, включая особняки звезд в Пасифик Палисадес. Пострадала недвижимость Лейтон Мистер, Джона Гудмана, Джейми Ли Кертис и других знаменитостей.