Немецкая боевая бронированная машина Lynx

В январе 2025 года немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что Rheinmetall AG передал Украине Lynx для тестирования. Глава концерна Армин Паппергер заявил, что в зоне военных действий БМП «будет опробована вооруженными силами, чтобы как можно скорее могло быть принято решение о серийном производстве».